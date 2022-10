F1 | Vettel | “Nessuno si ricorderà di me | non mi offenderò”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Probabilmente arriverà un momento in cuisidi me. Niente dura per sempre. Le persone possono decidere se vogliono ricordarsi di me, ma non mi offenderei se non lo facessero. Non è importante per me come vengo ricordato”. In una malinconica quanto toccante intervista, Sebastian, giunto ormai alle ultime quattro gare nella sua carriera in Formula 1, ha voluto esprimere un parere sul suo addio al Circus un po’ lontano dai riflettori vista la poca competitività di Aston Martin: “Cerco sempre di avere successo e a volte non ci riesco, ma, soprattutto, cerco sempre di trattare le persone con rispetto e di essere gentile. Se è quello che la gente ricorda di me, allora questo mi renderà felice. Finire decimo non mi fa impazzire perché so come ci si sente a finire primo. Se non sei mai arrivato primo, la prima volta ...