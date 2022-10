Dall’altare all’università | la nuova vita di Don Spagnesi | dopo droga e truffe ai fedeli l’ex parroco si iscrive a Medicina

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)di Prato don Francesco, arrestato lo scorso anno per spaccio die truffa ai, ora ha cambiatoed è diventato uno studente del secondo anno die chirurgia a Careggi, un quartiere di Firenze. Unache arrivache patteggiò una pena di 3 anni e 8 mesi e un percorso di disintossicazione.che ora ha 41 anni, in realtà, quando ne aveva 20 aveva già iniziato a frequentare la facoltà dia Pisa per poi interromperla al primo anno per seguire la vocazione della fede ed entrare in seminario nel 2001. Nel 2007 venne ordinato sacerdotecinque anni di studio come seminarista e ricoprì incarichi per ...