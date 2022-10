Crisi energetica | adesso serve una decisione pubblica veloce Scrive Atelli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Fare (bene) tutto il necessario, e allo stesso tempo faremente (senza, però, fare frettolosamente). L’emergenza(che, come dimostra il caso della Germania, dipende anche da siccità e assenza di vento), aggravata dallaucraina e dall’effetto domino che essa ha innescato su scala globale, spinge a ricercare soluzioni Ue (con le difficoltà che sappiamo, sul gas) e, insieme, a trovare nuovi assetti in ambito nazionale. Nuovi assetti significa, essenzialmente, un modello energetico più avanzato, poggiante su un mix di fonti che consenta, per un verso, di non dipendere troppo dagli altri, e, per altro verso, di costruire un sistema che assicuri continuità di forniture a famiglie e imprese. La parola chiave,, è (adeguata) autosufficienza, o, se si preferisce, (adeguata) indipendenza ...