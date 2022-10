“Calderoli al Senato | Salvini al Viminale” | Accordo in discussione | cambia tutto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sulla presidenza dele sulnon mollo. È il messaggio di Matteoal consiglio federale della Lega, stando a quanto riferito dall'Agi. Parlando con i componenti del massimo organo decisionale del Carroccio,ha garantito che sui due nodi non intende retrocedere nella trattativa con gli alleati. Il candidato leghista alla guida di Palazzo Madama è Roberto, ha confermato, mentre - viene sottolineato - è tornato a ricordare gli ottimi risultati ottenuti quando era alla guida dele rivendicare il ministero dell'Interno per sé. Tale notizia viene commentata da Enrico Mentana, direttore del Tg La7, nel corso del programma che segue le vicende di politica prima della nascita del nuovo governo di centrodestra: “La Lega sta trattando, non ...

Caselle da riempire Ma mentre entra nel vivo lo scontro per la presidenza del(dove Meloni vorrebbe Ignazio La Russa mentre la Lega non molla su Roberto), c'è la possibilità che si ......della coalizione di centrodestra abbia portato alla decisione di assegnare la presidenza del...di Silvio Berlusconi alla presidenza di Palazzo Madama e anche quella di Roberto. La ...Sulla presidenza del Senato e sul Viminale non mollo. È il messaggio di Matteo Salvini al consiglio federale della Lega, stando a quanto ...Il vice-presidente del Carroccio, al termine del Consiglio Federale, rilancia le carte leghiste sul tavolo della trattativa con la Meloni per la composizione del governo ed i vertici delle Camere ...