Wta 500 San Diego 2022 | montepremi e prize money

(Di martedì 11 ottobre 2022) Iled ildel torneo WTA 500 di San(cemento outdoor). Martina Trevisan è l’unica tennista azzurra ai nastri di partenza in un seeding che vede tutte le giocatrici migliori al via. La testa di serie numero uno è la polacca Iga Swiatek. Proveranno ad impensierirla la lettone Anett Kontaveit, la spagnola Paula Badosa e la bielorussa Aryna Sabalenka. Foltissima la pattuglia statunitense, che può contare in particolare sulla giovanissima Cori Gauff e su Madison Keys. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Da monitorare pure le russe Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova, la ceca Karolina Pliskova, la francese Caroline Garcia e la spagnola Garbine Muguruza. Pronte a recitare il ruolo di outsider la potente brasiliana Beatriz Haddad Maia e la lettone Jelena Ostapenko. Il ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di martedì 11 ottobre al torneodi San Diego 2022 . Nessuna italiana in campo, fuso orario di ben nove ore rispetto all'Italia, per cui si parte alle nostre 20.30 di sera con in campo la testa di serie numero 5 Sakkari, in ...Martina Trevisan avanza al secondo turno del torneodi San Diego 2022 (cemento outdoor con un montepremi di 757.900 dollari) in corso di svolgimento al Barnes Tennis Center, in California. La numero uno d'Italia e numero 31 del ranking mondiale ... WTA 500 San Diego: I risultati con il dettaglio del Day 1. Avanza Martina Trevisan La numero uno d'Italia ha regolato la colombiana in due set con il risultato finale di 6-3, 6-4 e ora affronterà la statunitense Danielle Collins ...