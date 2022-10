Viola come il Mare 2 ci sarà ma senza Can Yaman?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)il2 ci. A pochi giorni dalla messa in onda di una nuova puntata della serie tv di Canale5, il produttore Luca Bernabei ha annunciato che il rinnovo è già assicurato e che gli sceneggiatori sono già a lavoro sui nuovi episodi. A questo punto, dopo la felicità dei primi momenti che seguono l’annuncio, i fan non possono far altro che chiedersi: chi ritroveremo e chi uscirà di scena nel prossimo finale della serie? In molti temono di dover addio al personaggio maschile della serie interpretato da Canvisto che l’attore turco ha annunciato di essere partito per un nuovo progetto che lo porterà lontano dall’Italia per un po’. Siamo sicuri che l’attore turco non si lascerà sfuggire questa occasione e anche i produttori non vorranno fare a meno di lui, il vero fiore all’occhiello ...