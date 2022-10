Serie A | Cremonese-Napoli | Commento Tecnico-Statistico

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per la Nona Giornata del Campionato di Calcio diA,1-4. Azioni Salienti 5-12; Primo Tempo, 1-5; Secondo Tempo, 4-7. Percentuali Realizzative 20%-33%. Altro risultato storico. Ottenuto con una “giusta” percentuale realizzativa. Che, nel corso della gara si era abbassata al 14%. Consentendo, all’avversario di turno, di tornare in partita. Nonostante una manifesta inferiorità prestazionale. Il più pericoloso risulta Raspadori, per ben tre volte. Ma senza fortuna. Poi il "" Dessers, due volte. Ma quelli particolarmente decisivi per le sorti della gara sono stati: KhivichaKK77, Simeone e Lozano. Senza dimenticare la freddezza di Politano nel primo tempo, sul rigore. E l'entusiasmo di Olivera, nel finale. Ma ciò che impressiona maggiormente di questo, è la ...

Quello allaresterà impresso nei libri di storia anche perché è stato il gol numero 3.500 del Napoli inA, un dato statistico a corredo di una stagione entusiasmante per il bomber che ......in altrettante gare con la bellezza di tredici reti fatte e sole due subite per la macchina da gol di Luciano Spalletti che è anche reduce dal successo in trasferta sul campo dellain...