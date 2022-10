Samuel Peron asfaltato dopo l’intervista da Serena Bortone | “Facevi meglio a stare zitto”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Uno degli ospiti dell’episodio di oggi di “Oggi è un altro giorno” è. Il ballerino è tornato in un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli, che, secondo alcuni telespettatori, oggi si è letteralmente arrampicato sugli specchi La nuova stagione di Ballando con le stelle è iniziata con il botto, soprattutto per gli amanti delle polemiche. L'articolo proviene da KontroKultura.

L'affaire Iva Zanicchi continua a far chiacchierare tutti i salotti di Rai1 e oggi pomeriggio anche Serena Bortone ha affrontato il caso intervistando. " Prima dell'esibizione Iva era un vulcano in sala delle stelle, io ho riso moltissimo! In pista ero stanco dalle risate che mi ha fatto fare ". Quando la conduttrice gli ha chiesto ...... e quest'ultima ha accettato le scuse, ribadendo però che era in attesa anche di quelle di. Sembrava fosse finita lì, ma lunedì, Iva Zanicchi ospite di Alberto Matano a La Vita in ...Dopo aver dato della tr*ia a Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi è passata all’attacco di Francesca Fialdini. Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, la cantante e concorrente di Ballando con le ...Iva Zanicchi a Da Noi a Ruota Libera si è sentita offesa da Francesca Fialdini e la accusa di poca imparzialità.