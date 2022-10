Roma | lancia gattini morti contro operaio | la “guerra agli invalidi” di Ama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ha aggredito undi Ama, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti della Capitale,ndogli deitrovati nella spazzatura. L’episodio ha traumatizzato la vittima che non è più riuscita a portare a termine il proprio lavoro e non si tratterebbe purtroppo di un caso isolato. Come riporta il Messaggero,atti dell’indagini adesso ci sono alcuni audio in cui una capo area della municipalizzata racconta di “aver fatto laad un’altra persona invalida comminandole multe inventate”. Leggi anche: Rifiuti, il fallimento dell’Ama di Gualtieri sull’indifferenziata: diminuisce il riciclo ma aumentano costi e reclami L’accaduto e l’tà dell’uomo Tra un’indagine e l’altra, sono trascorsi 10 anni dall’accaduto. Un ...

Corriere Roma

... era entrato in Camera di Commercio prima come addetto alla logistica e all'accoglienza e poi era passato allo Sportello del Registro per le imprese, lavorando presso la sede di via. La polizia ..., residenti in fuga da piazza Bologna: 'Costretti a cambiare casa'. Quartiere ostaggio di caos e bivacchi LE SOLUZIONI Anche il II Municipiol'allarme: 'La prossima settimana ci riuniremo ... Basilica assediata a Roma: la gang «18» lancia petardi, nessuno riesce a dormire Ha aggredito un operaio di Ama, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti della Capitale, lanciandogli dei gattini morti trovati nella spazzatura. L’episodio ha traumatizzato la vittima che non è p ...fin da quando ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio ne "Il Gladiatore", ha fatto sì Roma sia stata anche scelta per il lancio mondiale della sua opera seconda "Poker Face ...