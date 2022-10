Milan-Chelsea | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Altro k.o. per ilin Champions League. La squadra di Stefano Pioli cade in casa contro ilper 2 - 0 con i gol di Jorginho su rigore ...La moviola di Maccabi Haifa - Juventus e. MACCABI - JUVE (Lahoz) Un paio di sbavature per l'esperto Mateu Lahoz. La più evidente al 67' quando Cornud con una spinta vigorosa stende Cuadrado a tu per tu con Cohen: sarebbe ...6 Chalobah Rimpiazzo di lusso di Fofana, non deve affatto dannarsi. 6 T.Silva Centesima in Champions a 13 anni dalla prima col Milan e da avversario: il cerchio si chiude con una serata senza affanni, ...Intervenuto nel post-partita di Milan-Chelsea, Paolo Condò ha dichiarato a Sky: "Il rigore per il Chelsea non c'era. Non mi piace parlare degli arbitri, ma questo errore ...