Intensa San Paolo lancia la settimana corta | 4 giorni per un’ora in più

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 11 ottobre 2022)in più al giorno in cambio di una giornata in meno in ufficio: questa la proposta della banca Intesa Sanpresentata ai suoi dipendenti. Da 37 ore e mezza si passerebbe così a 36 complessive di lavoro sulla. L’idea è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.