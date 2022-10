Il bilancio dei bombardamenti | 14 morti e 97 feriti in 24 ore

Sky Sport

L'unica cosa che possiamo dire degli sforzi profusi, emiliardi spesi, in tale tentativo è che ... Tra crisi energetica, ritorno dell'inflazione e ristrettezze delpubblico non è più ...Per il quale Confindustria ha chiesto lo scostamento di. Senza per ora ricevere risposta. "... Si tratta di un'ipotesi già ventilata in alcuni raccontigiorni scorsi. Il ragionamento della ... Superbike, il bilancio di Portimao: partita patta tra Bautista e Razgatlioglu Quasi due milioni di euro in più di energia elettrica e oltre 700mila euro in più per la fornitura di gas. L’assessore al Bilancio Moreno Bruni spiega come l’Ente cercherà di far fronte all’aumento de ...I carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, con l’ausilio di una unità cinofila dei Carabinieri di Roma, hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato ...