Esonero Cioffi | è UFFICIALE | il comunicato del Verona

, ormai ci siamo: il Verona attende l'annuncio ufficiale per poi affidare la panchina a Diego Lopez Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, per l'di Gabrieleda tecnico ...Commenta per primo Si attendono soltanto i comunicati ufficiali ma, dopo la sconfitta in extremis sul campo della Salernitana, l'Hellas Verona è pronto a voltare pagina. Gabrieleha ricevuto la comunicazione dal direttore sportivo Marroccu che non sarà lui a guidare la formazione gialloblù in occasione della partita di domenica sera contro il Milan . L'allenatore ...Gabriele Cioffi non è più l’allenatore del Verona, come comunicato dallo stesso club gialloblù. IL COMUNICATO – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...