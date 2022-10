Corrotti FdI | Zingaretti lasci la carica di governatore del Lazio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Eletto e registrato alla Camera, è diventato incompatibile con l’incarico locale – “Prendiamo atto della notizia che Nicolaoggi sia stato il primo a registrarsi alla Camera dei Deputati come parlamentare. Speriamo solo che tanta solerzia sia dovuta alla fretta di rientrare in ufficio ed iniziare a preparare gli scatoloni per portare via dalla giunta regionale i suoi effetti personali. Ma ci crediamo poco. “In ogni caso prendiamo atto che da questa mattinaè ufficialmente incompatibile e deve dimettersi dadel. Aspettiamo con ansia che lo faccia senza ulteriori indugi”. Così in una nota Laura(nella foto), consigliere regionale di Fratelli d’Italia