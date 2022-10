ilmattino.it

Stefano De Martino e, la vita in famiglia con Santiago: 'Le sere in casa, davanti alla tv' Stefano De Martino con Luna Marì,posta la foto del marito con la figlia di Antonino Stefano De ..."Quando è arrivata la notizia scalpitavo dalla felicità, mettere un po' di me e del mio mestiere nella trasmissione, mi ha" racconta il giorno dopo. È protagonista in prima serata, su ... Belen emozionata sui social: «Sono una donna in carriera e conduco la vita che voglio» Belen, «sommersa di soddisfazioni». Così la showgirl argentina si autocelebra e si congratula con se stessa per tutti gli ...La nota conduttrice Belen Rodriguez, nel corso di una intervista al quotidiano La Stampa, ha raccontato anche alcuni retroscena.