ATP Gijon 2022 | Fabio Fognini gioca un set e poi si spegne | l’azzurro si ritira al terzo contro Guinard

(Di martedì 11 ottobre 2022) Finisce al primo turno l’avventura diall’ATP 250 di. Sul cemento indoor spagnoloclasse 1987 (n.59 del ranking) si èto a metàset nel matchil francese Manuel(n.153 ATP) sul risultato di 4-6 6-0 2-0. Il motivo dell’abbandono dell’italiano non è ancora chiaro. Il transalpino affronterà agli ottavi di finale l’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.4). L’incomincia con un break per parte, poi i servizi iniziano a funzionare e si arriva abbastanza velocemente sul 5-4 in favore diva dunque a battere per rimanere nel set e qui arriva la svolta del primo parziale: il nostro portacolori sale sul 15-40 e alla seconda ...

Tennis Dominic Thiem ha cominciato come meglio non poteva il suo primo turno all'250 di. Il tennista austriaco ha giocato veramente in gran match lasciando praticamente le briciole a Joao Sousa con un netto 6 - 2, 6 - 0. L'ex vincitore degli Us Open edizione 2020 si è ...Con la vittoria all'Astana Open Novak Djokovic è salito al decimo posto nella PepperstoneLive Race to Turin assicurandosi matematicamente di chiudere la stagione tra i primi 20 della Race. ...Atp Gijon 2022: Fabio Fognini parte bene ma si ritira al terzo set contro il francese Guinard, sfortunato il taggiasco ...Dominic Thiem, tennsita austriaco classe 1993, ha battuto al primo turno del torneo ATP 250 di Gijon il portoghese Joao Sousa con un netto 6-2, 6-0. Al termine del match ha rilasciato alcune dichiaraz ...