All’Assemblea generale dell’Onu si vota contro l’annessione | duro botta e risposta tra i rappresentanti russi ed ucraini  

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nel frattemponon è passata la linea richiesta da Mosca, che aveva chiesto il voto segreto sulla risoluzione di condanna relativa alle annessioni dei territori occupati in Ucraina. Alla fine, con 107 voti a favore, è passata una proposta dell’Albania in senso contrario. Complessivamente, soltanto 13 Paesi si sono detti contrari al voto pubblico, mentre in 39 hanno scelto di astenersi. L’ambasciatrice britannica: “Chiediamo allaa di porre fine alla guerra e rispettare la Carta delle Nazioni Unite” A tal proposito ha affermato Barbara Woodward, l’ambasciatrice britannica all’Onu, “I confini non possono essere ridisegnati con la forza. Chiediamo allaa di porre fine alla guerra e rispettare la Carta delle Nazioni Unite“. L’ambasciatrice britannica: “Voteremo una ...