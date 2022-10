Verona | Cioffi verso l' esonero Ecco i possibili sostituti

Ormai verso l'esonero, ilcerca la nuova guida tecnica. Contatti in corso con l'ex Cagliari Diego Lopez Alfredo Pedullà ha riportato alcuni importanti aggiornamenti sulla panchina del. Il club ha ...- Gabrielenon è più l'allenatore del. Manca solo il comunicato ufficiale dell' Hellas, ma l'esonero dopo la sconfitta di Salerno è ormai certo. Si attende di conoscere a ...Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona. Manca solo il comunicato ufficiale dell'Hellas Verona, ma l'esonero ...StampaGabriele Cioffi non è più l’allenatore del Verona. Manca solo il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona, ma l’esonero dopo la sconfitta di Salerno è ormai certo. Si attende di conoscere a chi l ...