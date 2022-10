Totti va a vivere con Noemi Bocchi? L’ex calciatore avrebbe acquistato una nuova casa a Roma Nord

(Di lunedì 10 ottobre 2022)e la: va acon? Francescouna, precisamente nel quartiere di Vigna Clara, dove potrebbe trasferirsi con la suacompagna. A lanciare l’indiscrezione è il sito Then Post, secondo cuidellasi sarebbe trasferito in piazza Stefano Jacini, a due passi da Corso Francia.un attico all’interno di un lussuoso ...

Il rapporto oggi trae Ilary Secondo gli ultimi gossip il rapporto tra Francescoe Ilary Blasi oggi sarebbe più complicato che mai. I due non si rivolgerebbero neppure la parola e ...La villa all'Eur D'altronde, nella villa all'Eur,e Ilary sembra che vivessero separati in casa già da un anno. Con oltre mille metri quadrati di superficie e 25 stanze infatti è facile non ...Francesco Totti avrebbe acquistato una nuova casa a Roma Nord, precisamente nel quartiere di Vigna Clara, dove potrebbe trasferirsi con la sua nuova compagna Noemi Bocchi. A lanciare l’indiscrezione è ...Al momento vivrebbe ancora nella sua mega villa all'Eur con Ilary Blasi ma sembra che Francesco Totti sia già pronto a traslocare in una nuova casa a Roma Nord. Sembra infatti che l'ex capitano della ...