Mina Settembre 2 | ecco cosa accadrà nella prossima puntata | la richiesta di Claudio rovinerà tutto

Continua il grande successo di2 che con questa seconda stagione ha mantenuto con costanza gli ottimi ascolti già ottenuti con la prima stagione. E se per adesso la protagonista sembra piuttosto tranquilla, con la ...Nel1646 un contingente di migliaia di uomini e cavalieri veleggia lungo le coste della ...rinforzi e rifornimenti di uomini e mezzi e decide di dare l'assalto finale e fa brillare una...I personaggi delle fiction Rai sono tutti più o meno originali, nei pregi e nei difetti, e proprio per la loro originalità si fanno amare dal pubblico. Da Montalbano a Imma ...Ascolti Mina Settembre Vuoi conoscere l’andamento e gli ascolti dei nuovi episodi di Mina Settembre 2 stagione Al via da domenica 30 settembre 2022 il nuovo atteso capitolo della fiction con protagon ...