L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare | il ruolo del Dirigente scolastico

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ildi– come si legge sulle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’” – può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui L'articolo .