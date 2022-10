Il Paese deve evitare un' altra crisi come quella del 2011

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Possibile che in Italia, dopo dueepocalila pandemia e la guerra e nonostante quasi due anni di unità nazionale, alla prova dei fatti tutto resti immutabile? Il passaggio delle consegne, prima di tutto: la media delle precedenti diciotto legislature è di un mese e mezzo tra la data del voto e il giuramento del governo, con i record contrapposti del Conte I (89 giorni) e del Berlusconi IV, che giurò 24 giorni dopo le elezioni. Un precedente che sarebbe stato auspicabile seguire, viste le drammatiche emergenze che il nuovo governo sarà chiamato ad affrontare. Invece ci sono volute due settimane per la proclamazione degli eletti, a causa del cervellotico flipper azionato dalla legge elettorale, e il nuovo Parlamento si riunirà per la prima seduta soltanto il 13 ottobre. Poi, ammesso che i nuovi presidenti di Camera e Senato vengano eletti ...