I corgi della regina Elisabetta stanno bene | dice Sarah Ferguson - Magazine - quotidiano net

AGI - Agenzia Italia

La duchessa di York li ha ereditati dopo la mortesovrana e ora li tiene in casa insieme agli altri suoi ...CANI in cerca di CASA : OLIVER detto HOLLY Mix welshin 1 ANNO e mezzo di rifugio NON c è stata MAI nemmeno 1 CHIAMATA! ACCALAPPIATO sulle montagne ...viene affidato in Lombardia come membro... Dopo la morte della regina Elisabetta il prezzo dei corgi è raddoppiato La duchessa di York li ha ereditati dopo la morte della sovrana e ora li tiene in casa insieme agli altri suoi cani ...Muick e Sandy sono stati affidati a Sarah Ferguson e l'ex marito Andrea di York dopo la scomparsa della sovrana ...