House of the Dragon | tutto su Corlys Velaryon

Movieplayer.it

Se in Hillil regista e produttore aveva scavato nei traumu della famiglia e in Midnight Mass in quelle della religione, conMidnight Club mira ancora più in alto, perché questo teen drama ...Mentre ci prepariamo ad assistere al penultimo episodio diofDragon , Paddy Considine si è aperto in merito al suo personaggio nella serie e in questa prima stagione, parlando della scelta che secondo lui Re Viserys ha vissuto con più rammarico ... House of the Dragon: Paddy Considine rivela il più grande rimpianto di Re Viserys Classe 1994, originario del Kent, nel Regno Unito, Sam Cox si è fatto conoscere a livello internazionale sotto lo pseudonimo di Mr Doodle — nome d’arte che descrive perfettamente quello che fa, ovvero ...Nel corso si una recente intervista Paddy Considine si è aperto sul suo personaggio in House of the Dragon, rivelando quello che secondo lui è stato il suo più grande rimpianto. Mentre ci prepariamo a ...