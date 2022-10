Focus Napoli | Spalletti sa curare il mal di testa?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nelle prossime settimane ildovranno non farsi sopraffare dalla vertigine di essere primi in classifica Ilè ine l’euforia è giustificata non solo dalla classifica, ma dal modo con il quale si è conquistato la leadership. Di elementi per sorridere ce ne sono tantissimi. 1) Tanti gol, anche in Champions League. 2) Il protagonismo dei nuovi, da Kvaratskheila a Kim, tanto che sembra passato un secolo dai tempi di Koulibaly e Insigne e dall’idea che fossero fondamentali. 3) L’entusiasmo e la puntuale capacità di risultare decisivi di chi parte dalla panchina, come si è dimostrato a Cremona. 4) Il ritrovato feeling con la città e con la gente che affolla il Maradona. 5) La sensazione che nessuno in questo momento faccia paura. Con Inter e Juventus pesantemente in ...