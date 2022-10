Due liberi di Marini a 5 decimi dalla fine | la Gruppo Mascio fa il colpo a Roma

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Bergamo. Ladomina per oltre tre quarti di gara, poi va fuorigiri e si fa rimontareStella Azzurra. Ci vuole undi reni all’overtime per assicurarsi i due punti: 90-91 il finale grazie a due tiridiall’ultimo secondo. Per l’esordio in campionato, coach Carrea sceglie un quintetto con Giuri in regia, Clark esterno con Cerella e Lombardi a dar manforte al centro Bruttini. Il primo canestro della stagione biancoblù è di Giuri e in tre minuti, col supporto di Clark, laprende in mano il match costringendo Bechi al primo time-out: 4-12. L’ingresso dell’ex nerostellato Marcius dà ulteriore sostanza nel pitturato e la tripla di Maspero porta il vantaggio trevigliese in doppia cifra (9-20 al 6?). Giachetti ...

RomaToday

... con quelli piùci si deve confrontare, vedere se e come e dove (in quali aree più di altre) ... Non a caso sono stati negoziati ed entrati in vigoredifferenti patti a livello di Nazioni ...Come funziona EasyPark: Servono solominuti per installare l'app e iniziare ad usarla! Per ... Per coloro che sostano per lavoro - i possessori di partiva IVA, iprofessionisti e le aziende - ... Sconfitta all'ultimo respiro per la Stella Azzurra