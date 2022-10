Dal precariato all’aumento di stipendio dei docenti | A tu per tu con Barbara Floridia LIVE ore 16 | 30

La Repubblica Firenze.it

Potremmo prendere in prestitolinguaggio meteorologico, il termine turbolenze , per definire ... Da un lato in questo mondo così ingarbugliato ci sentiamo in uno stato di perenne. E' un ...E ancora: 'Su salari e, così come sul Sud , servono risposte urgenti da parte del nuovo ... non possiamo aspettare che la guerra diventi nucleare', ha attaccato Landinipalco. 'Non ... “Io, ipovedente, fuori dal concorso perché ho un lavoro precario” La manifestazione sportiva giunta alla sua seconda edizione ha visto alternarsi sulla terra rossa rappresentanti delle diverse Forze dell'ordine ...In programma presso la Cgil di Cosenza un'assemblea per conoscere l'esito delle trattative in corso con il ministero sugli errori informatici ...