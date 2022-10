Cambi di residenza | a Torino possibili anche ai Caf

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Da lunedì 10 ottobre sarà possibile presentare domanda dio indirizzo o ditramite i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati. Entra quindi nel vivo un nuovo tassello del piano predisposto in questi mesi dall’assessorato ai Servizi Civici – che in una prima fase avrà carattere sperimentale – per restituire ai torinesi servizi più efficienti e vicini al cittadino, utilizzando in questo caso una rete di sportelli presenti in maniera capillare sul territorio. I CAF interessati, in totale 102 sedi appartenenti a 12 sigle diverse, hanno stipulato nelle scorse settimane un’apposita convenzione con la Città diche regola i termini per l’erogazione del servizio, che riguarderà lo svolgimento di funzioni istruttorie relative alla trasmissione deidi ...

Dovrà inoltre comunicare eventualidio domicilio o altro sistema a cui indirizzare le comunicazioni dell'Ufficio, consapevole che una eventuale documentazione richiesta non ...