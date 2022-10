Calcio | Verona | Cioffi verso l' esonero

(Di lunedì 10 ottobre 2022), 10 ott. - (Adnkronos) - Gabrielenon è più l'allenatore del. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma il club scaligero ha deciso di esonerare il 47enne tecnico toscano che paga il negativo avvio di stagione con 5 punti conquistati in nove partite che valgono il 18° posto in classifica.

RaiNews

Quest'anno verrà consegnato a Giuseppe 'Nanu' Galderisi , attaccante deldegli anni '80 e bomber dello storico scudetto del 1985. La dedica dell'edizione al pittore Giorgio Olivieri ha ...Due stagioni fa è rimasto a secco per otto gare tra campionato e Champions (dal 28 novembre al 23 dicembre, quando ha segnato al), mentre nella scorsa stagione l'astinenza è arrivata a dieci ... Calcio: l'Udinese liquida la pratica Hellas 1-2 a Verona e arriva a un punto dalla vetta Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona ...VERONA - Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona. Manca solo il comunicato ufficiale dell'Hellas Verona, ma l'esonero dopo la sconfitta di Salerno è ormai certo. Si attende di conoscere a ...