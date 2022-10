BRT-Bartolini | oltre 100 assunzioni di diplomati e laureati

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Gruppo ricerca Impiegati per le 200 filiali presenti in Italia BRT-, azienda votata all’innovazione per offrire un servizio di corriere espresso e logistica sempre più rapido ed efficace in tutta Europa, effettuerà100da destinare alle 200 filiali presenti sul territorio nazionale. Il gruppo ricerca Impiegati Assistenza Clienti, che dovranno supportare il responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine, soddisfare le richieste telefoniche della clientela ed espletare tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza (disguidi, giacenze, danni, rotture, inversioni …); Impiegati Amministrativi, che dovranno supportare il responsabile dell’ufficio verificando le fatture fornitori, svolgere attività di recupero crediti, ontrollare gli incassi ...

La Provincia del Sulcis Iglesiente

, azienda votata all'innovazione per offrire un servizio di corriere espresso e logistica sempre più rapido ed efficace in tutta Europa, effettuerà oltre 100 assunzioni da destinare ...Genova . Rispediscono al mittente le accuse Fit Cisl e Uiltrasporti dopo l'attacco del sindacato Si Cobas in seguito al presidio di ieri sera davanti alla filialedi via Fratelli Coronata. Diverse le rivendicazioni del sindacato autonomo, tra queste il riconoscimento in tutti i territori dove ci sia rappresentanza ..."Rivendichiamo migliori condizioni contrattuali e la fine degli atteggiamenti discriminatori nei confronti dei nostri iscritti", dicono dal sindacato Si Cobas ...