Brahim Díaz | gol alla Messi | ora scalpita per riprendersi il Milan

...anche recentemente lo ha sempre motivato e difeso ma questa volta è lui l'uomo in meno di questa giornata di campionato che l'ha visto anche come uomo in più per il Milan visto il passaggio a...... ma anche di poter disporre di una certa libertà a destra conDiaz . Proprio l'ex Real Madrid è risultato uno degli uomini chiave della partita. L'occupazione alternata di zona laterale destra ...