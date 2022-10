(Di lunedì 10 ottobre 2022) È stata una sorpresa. Lucala Notizia ha lasciato il segno. E chissà che in futuro non possaa condurre ancora il Tg satirico di Canale 5. Magari non solo per una ...

leggo.it

questa volta non ha recitato una parte. È stato se stesso, forse come mai gli è capitato davanti a una telecamera. 'Non si può essere diversi da se stesso quando ti trovi dietro quel ...Dopo una breve incursione dell'attore Lucanel tg satirico di Antonio Ricci , infatti, Vanessa Incontrada è pronta a tornare alla conduzione da lunedì 3 ottobre e fino al 22 dello stesso ... Argentero: «Vorrei tornare a Striscia. Il successo di Doc Inaspettato» È stata una sorpresa. Luca Argentero a Striscia la Notizia ha lasciato il segno. E chissà che in futuro non possa tornare a condurre ancora il ...Vanessa Incontrada ha confessato di sognare di diventare mamma una seconda volta, nel mentre è pronta a tornare in televisione a “Striscia la notizia” ...