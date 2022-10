Antonino Spinalbese | le sue parole fanno infuriare i fan di Ginevra

Leggi su novella2000

(Di lunedì 10 ottobre 2022) LediLunedì scorso la squalifica diLamborghini ha provocato diverse reazioni tra i vipponi della Casa più spiata d’Italia. Tra loro, il quale ha manifestato alcuni up & down, ma ora pare essersi tranquillizzato. Dopo il confronto congiovedì scorso e lo sfogo in cui annunciava persino L'articolo proviene da Novella 2000.