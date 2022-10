Anomalie del cuore | diagnosi più sicure senza raggi X

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 ottobre 2022)piùX. Sono possibili con il cateterismo cardiaco guidato dalla risonanza magnetica, una procedura innovativa per ladei difetti deldei bambini. Eseguita per la prima volta in Italia all`Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la nuova metodica diagnostica sfrutta i campi magnetici al posto delle radiazioni per ottenere risultati ad alta precisione. Tra i vantaggi per i bambini, anestesia più breve e singola, procedura in un unico tempo e nessuna esposizione aiX. La previsione degli specialisti del Bambino Gesù è di almeno 20 procedure di questo tipo all`anno per laaccurata di pazienti affetti da cardiopatie congenite selezionate e/o da ipertensione polmonare.IL NUOVO CATETERISMO DIAGNOSTICO - Per ...