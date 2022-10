Aiuti di stato per circa 10 000 euro | Ad ottenerli | uno scrittore ricchissimo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lo, soprattutto durante la pandemia, ha aiutato tantissime persone in difficoltà, ma tra loro non proprio tutte lo erano. Un famosoha ottenuto dagliquasi 10.000, nonostante sia ricco. Durante la pandemia da Covid-19 loItaliano ha dato tantissimia tuti i cittadini rimasti in difficoltà. Cassa integrazione, soldi L'articolodiper10.000Ad, unoNewNotizie.it.

Secondo il Registro Nazionale deglidiinfatti ha ricevuto, come piccola e media impresa, uno sconto fiscale per rimediare alle perdite avute a causa della pandemia. Non si sa con ...... la 'ferita alla democrazia' contro il verdetto popolare di quello che èfinora (prima di ... ovvero i Cinque Stelle di Giuseppe Conte che uscirono dall'aula, non votando il decreto, dove ...(FERPRESS) – Roma, 3 OTT – Nel 2009 il Comune di Parigi ha introdotto ausili alla mobilità (aiuti per l’acquisto di biciclette e ciclomotori elettrici), il cui elenco è stato ampliato nel 2018. Questi ...Quella che appare molto più di una semplice ipotesi, a cui il presidente leghista non sembra più essere contrario, è emersa al Tavolo del partenariato: sarebbero salvaguardati solo i redditi fino a 15 ...