Volley | l’Italia vola in testa al ranking FIVB! Ora i quarti dei Mondiali E in vista delle Olimpiadi 2024…

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022)è balzata inalFIVB, la classifica aggiornata in tempo reale dalla Federazione Internazionale. La nostra Nazionale si è qualificata aidi finale dei2022 difemminile rifilando un secco 3-0 alla Cina e si è portata al comando con 384 punti all’attivo, uno in più del Brasile. La Serbia detentrice del titolo iridato insegue a quota 372, gli USA Campioni Olimpici sonocon 365. Più staccate la Cina con 338 e il Giappone con 310, oggi impegnate rispettivamente contro Belgio e Olanda. Ricordiamo che ilFIVB risulterà determinante anche per la qualificazione alledi Parigi 2024. Le azzurre si avvicinano ai Giochi, ma ora laè puntata su questi ...