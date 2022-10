“Ti prendo a calci in cul*” | Mughini contro Mariotto a Ballando con le stelle – VIDEO

... Mughini perde le staffe e attacca duramente il giurato: 'Chiudiamo qua! Io non dirò più mezza parola perché se qualcuno vuole offenderti io loin c*lo. - e quando Mariotto cerca di ...Giampiero Mughini perde la pazienza con il giurato di Milly Carlucci: 'Loin c**o' Il concorrente dello show di Milly Carlucci non ha gradito per nulla il bassissimo voto di Guillermo ...“Ti prendo a calci in cul*”, Giampiero Mughini contro Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle: ecco cosa è successo, il video.Riparte Ballando con le Stelle e come in ogni edizione non mancano le polemiche. La prima di questa edizione ha visto protagonista Giampiero Mughini, che, dopo un’esibizione volitiva e coraggiosa in c ...