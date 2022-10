Roma - Lecce | le pagelle | Smalling bomber vero | Zaniolo stecca ancora

Rui Patricio 5,5: D'improvviso arriva il tuono di Strefezza sul quale non si oppone. Come ... Zalewski 6,5: Si intrufola nei pensieri dele prova due volte a trovare il gol ma becca solo i ...Seconda vittoria di fila in campionato per la squadra di Mourinho, che supera 2 - 1 il(ridotto in dieci dopo 23') e si porta a - 4 dalla vetta. Applausi per Pellegrini e Smalling, bocciati Zaniolo e Vina. Convincono Banda e Strefezza tra gli uomini di Baroni. Ecco tutti i voti ...AGI - La Roma vince in casa col Lecce 2-1 ma non fa festa malgrado raggiunga il quinto posto in classifica a 4 lunghezze dal Napoli capolista. Il suo giocatore più importante e vero trascinatore dei ...La Roma batte 2-1 il Lecce soffrendo più del dovuto. La squadra di Mourinho, infatti, è andata subito in gol al 6' con Smalling e poi si è ritrovata già al 23' ...