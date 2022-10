Puyol | «Scherzo goffo | chiedo scusa alla comunità LGBT»

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’ex capitano del Barcellona Carlesha voluto chiedeper il siparietto social con Casillas. Lo spagnolo aveva parlato di una presunta storia con l’ex Real Madrid Arrivano le scuse via Twitter anche diper il siparietto delle scorse ore con Casillas: LE SCUSE – “Ho fatto un errore.per unoe senza cattive intenzioni, ma totalmente fuori luogo. Capisco che potrebbe aver danneggiato le sensibilità. Tutto il mio rispetto e supporto per laIQA+”. Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ — Carles...

... ipotizzando che si trattasse di una provocazione, o uno. A corroborare la tesi la risposta comparsa sotto quel cinguettio di Charles, ex campione con la Roja: 'È il momento di ......creduto alla versione del portiere spagnolo e hanno subito iniziato a criticarlo per quello che sembra unodi cattivo gusto. Anche perché c'è stata anche la partecipazione di Carles, ...In seguito anche Puyol ha fatto ammenda per l’uscita infelice: “Ho fatto un errore. Scusate per uno scherzo goffo senza cattive intenzioni e totalmente fuori luogo. Capisco che potrebbe aver urtato ...Iker Casillas è l'equivalente di Gigi Buffon in Spagna. Grande carriera tra i pali del Real e della nazionale iberica, una moglie bellissima e giornalista Tv, Sara Carbonero. Nulla ...