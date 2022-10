Napoli | incendio in un palazzo | tre famiglie sgomberate

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato questa mattina ain uno stabile nel quartiere Poggioreale, in via Santa Lucia Filippini a Brecce Sant’Erasmo. Le fiamme si sono sviluppate da un appartamento al quarto piano, andato completamente distrutto dall’che ha interessato anche altre due unità abitative, poste al terzo e al quinto piano, risultate anch’esse danneggiate. I tre nuclei familiari, cinque persone in totale, hanno trovato autonoma sistemazione. Per un uomo che ha riportato ustioni al braccio si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto si sono recati l’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu – che ha informato costantemente il sindaco Gaetano Manfredi – e la presidente della Quarta Municipalità Maria Caniglia. ...

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato questa mattina a Napoli in uno stabile nel quartiere Poggioreale, in via Santa Lucia Filippini a Brecce ...Ricovero in ospedale per un uomo rimasto ustionato ad un braccio, tre appartamenti danneggiati dal rogo le cui cause non sono state ancora accertate ...