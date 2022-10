Meloni domina | ma Conte Sondaggio | botto-M5s dopo il voto | cifre-choc

(Di domenica 9 ottobre 2022) Giorgiasaluta il Partito democratico. A quasi due settimane daldel 25 settembre, Fratelli d'Italia rimane stabile al primo posto piazzandosi al 26,6 per cento. Una cifra che stacca di ben otto punti Enrico Letta. Il flop dei dem viene dunque confermato dalla rilevazione di Termometro politico che li vede crollare al 18,7. Il Pd paga il caro prezzo di una campagna elettorale poco influente e delle mancate alleanze. In particolare a non apportare benefici ai dem è stato l'allontanamento dal Movimento 5 Stelle. Lo stesso Movimento che invece alle Politiche ha registrato una moderata crescita. Guarda caso proprio dai grillini Letta si deve guardare le spalle. Stando ai numeri Giuseppetorna al 16 per cento, a un passo dal Pd. Piccola rivincita anche per Carlo Calenda e Matteo Renzi. Nonostante alle elezioni ...

