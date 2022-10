LIVE Serie B | Como e Benevento avanti su Perugia e Sudtirol

QUOTIDIANO NAZIONALE

... tuttavia, questa è la seconda volta nella sua storia in cui non registra neanche un successo nelle prime otto partite in una stagione diA (la precedente nel 1995/96, in cui venne sconfitta ...Torino - Empoli 1 - 1. Atalanta e Napoli chiamate a replicare al Milan, ma i bergamaschi si fanno rimontare due gol e pareggiano con l'Udinese. Il Monza vince ancora. Salernitana - Verona 2 - 1. ... Diretta Serie A oggi, risultati live. Torino-Empoli in tempo reale Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 18 Napoli e Bologna scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la decima giornata della Serie A 2022-2023. Dove vedere Napoli ...per la nona giornata del campionato di Serie A, fa visita alla Cremonese. I padroni di casa, guidati in panchina da Massimiliano Alvini, sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo di una diretta ...