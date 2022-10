Live Cremonese-Napoli 0-0 Rrahmani gran botta sulla traversa!

Dove vedere- Napoli in tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato per le 18.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche ...PROBABILI FORMAZIONI- NAPOLICREMONESE (4 - 2 - 3 - 1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Ascacibar; Zanimacchia, Meite, Okereke; Dessers. All. AlviniNAPOLI (4 - 3 - ...Domenica 9 ottobre alle ore 18:00, allo stadio Giovanni Zini di Cremona, andrà in scena Cremonese–Napoli ... segui con noi la Diretta LIVE della partita.Tutto pronto all'attesissimo match tra Cremonese e Napoli. I giocatori sono ancora in campo per il riscaldamento. Le opposte tifoserie scaldano la voce in uno Zini tutto esaurito.