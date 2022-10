L’editoriale | i giovani devono andare in piazza per le loro pensioni

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tra i tanti problemi che dovrà affrontare il nuovo Governo c’è anche quello dellein generale e delledeiin particolare. In realtà è un argomento che non viene quasi mai preso in considerazione dalle forze politiche e sindacali perché, purtroppo, in Italia si lavora sempre in emergenza e questo sembra essere un argomento troppo lontano e da affrontare, eventualmente, in un futuro. Ed è un problema che nemmeno i diretti interessati sentono come, preoccupati dapprima di finire gli studi e poi di trovarsi un‘occupazione.anticipate, quale futuro per i? Negli scorsi anni non si pensava mai seriamente alla pensione, soprattutto se si era lavoratori dipendenti. Si entrava nel mondo del lavoro, l’azienda pagava i contributi ...