Iva Zanicchi offende la Lucarelli poi si scusa sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022, dopo una esibizione non troppo convincente, Ivacome tutti i concorrenti del programma di Rai 1, ha ricevuto giudizi e voti da parte di chi è chiamato a fare questo, nello show del sabato sera. Non ha però gradito molto quello che alcuni giudici hanno detto e pensato, in particolare non sembra aver gradito il giudizio di Selvaggiae così, mentre si alzavano le palette, in almeno due occasioni, laha offeso la giornalista. Le sue parole, nonostante il microfono fosse più basso, si sono sentite. E non è stato troppo difficile comprendere che cosa abbia detto la, voltandosi anche verso Samuel Peron e ridacchiando con lui. Il maestro di Ballando con le stelle non ha commentato, nonostante a fine puntata, Milly Carlucci avesse spiegato ...