F 1 | GP Giappone - Doppietta Red Bull | Verstappen è campione del mondo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maxha dominato un Gran Premio delcaotico e disputato in forma ridotta, a causa delle avverse condizioni meteo in pista. L'olandese della RedRacing non si è lasciato distrarre dalla lunga pausa e quando è tornato in pista ha staccato gli avversari, andando a prendersi la vittoria e conquistare matematicamente il suo secondo titolo iridato. Alle sue spalle la lotta è stata serrata fino all'ultimo giro, con Leclerc che ha tagliato il traguardo in seconda posizione prima di perderla a favore di Pérez per una penalità. Primi due giri caotici. La gara è partita regolarmente, ma c'era così tanta acqua sul tracciato che i piloti non riuscivano a vedere nulla dall'interno delle loro vetture. Leclerc è partito benissimo e ha insidiatoalla prima curva, salvo poi desistere dopo una ...