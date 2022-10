Digitale | ricerca | un italiano su due propenso a utilizzare da subito Metaverso

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilnon è più uno spazio virtuale sconosciuto ai più, anzi, tre italiani su quattro ne hanno sentito parlare e ben il 52% degli intervistati, cioè più di uno su due, sarebbeadgià da domani questa realtà virtuale che con l’ausilio di guanti e visori digitali rende possibile fare qualsiasi cosa, assistere a una partita, ascoltare un concerto, fare una passeggiata in una città diversa da quella in cui si vive, partecipare a una riunione di lavoro, in modo assolutamente realistico, ossia con la sensazione di essere effettivamente presenti sul luogo. Il dato è emerso da unacurata dall’Istituto Piepoli e presentata nella giornata conclusiva del Festival del vitale popolare che si è svolto a Torino organizzato dalla Fondazione Italia Torino. Un dato che dimostra quanto ...

... sulla transizione climatica, sulla transizione, per dare forza a quella spina dorsale ...industriale equilibrando i provvedimenti di sostegno finanziario alle azioni di supporto ae ......in cui sono arrivate le prime conferme sulla data di spegnimento dell'MPEG - 2 su...dei canali TV per poter accedere rapidamente a tutte le novità senza la necessità di effettuare la...(Adnkronos) – Il Metaverso non è più uno spazio virtuale sconosciuto ai più, anzi, tre italiani su quattro ne hanno sentito parlare e ben il 52% degli intervistati, cioè più di uno su due, sarebbe pro ...Grande successo a Palazzo Ducale per la giornata conclusiva della decima edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino (FGCult) dedicata al tema "Dal Web alla Terza pagina". (ANSA) ...