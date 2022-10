ATP Firenze 2022 | Giulio Zeppieri pesca Celikbilek | a Flavio Cobolli tocca la sfida con Corentin Moutet

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sono stati svelati gli accoppiamenti di due degli italiani impegnati all’ATP 250 di, sette in totale nel tabellone principale. Il tutto a pochissima distanza dalla fine ufficiale delle qualificazioni, le quali, dei cinque giocatori tricolori impegnati, hanno visto passare i due turni il solo. Ed è proprio da lui che partiamo, perché il giocatore romano (sarebbe fiorentino, ma aè nato e non propriamente cresciuto) andrà a giocarsi le proprie carte con. Il fantasioso francese, di recente, è balzato agli onori delle cronache per l’alterco fisico con il bulgaro Adrian Andreev dopo la sconfitta agli ottavi del Challenger di Orleans. Nessun precedente tra i due. ATP...

E' calato il sipario sulle qualificazioni dei tennisti italiani impegnati sul veloce indoor dell'ATP250 di. Sull'hard toscano tre erano i giocatori che avevano possibilità per approdare al tabellone principale. Il traguardo è stato raggiunto solo da Flavio Cobolli. Il n.159 del mondo ha ...COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE PRINCIPALE250PRIMO TURNO (1) Auger - Aliassime bye Fucsovics vs Otte (WC) Zeppieri vs (Q) Celikbilek Gasquet vs (8) Nakashima (3) Musetti ...Flavio Cobolli entra nel main draw e sfiderà il francese Corentin Moutet . Eliminati Andrea Vavassori e Gianmarco Ferrari.Giornata dedicata alla conclusione delle qualificazioni nell'Atp 250 di Firenze: vince Flavio Cobolli, fuori Ferrari e Vavassori.