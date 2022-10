Zemanlandia | quel miracolo del boemo col Foggia 

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella stagione 92/93 il patron Pasquale Casillo gli vende mezza squadra: lui resiste e se la cava pescando (benissimo) in serie C

... né Zeman, né Foggia: in ogni intervista , anche di recente, ha dichiarato di conservare nel cuore quell'esperienza, e di sicuro la storia diconserva il ricordo digol. Inutile, ma ...Infine eccolo come simbolo di, ditrio formato da lui, Baiano e Rambaudi, di4 - 3 - 3 che ha cambiato per sempre il nostro calcio. Lì si troverà sotto la guida diboemo ... Zemanlandia bis: quel miracolo del boemo con un Foggia smantellato E c’è Igor Kolyvanov, attaccante sovietico non ancora sbocciato perché il sole se lo sono bevuto tutto quei tre piccoletti l’anno prima. Per suturare le molteplici fessure che si sono aperte nella ...