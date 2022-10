Valeria Marini imita Cher a Tale e Quale | la reazione di Malgioglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo Britney Spears, ieri seraShow ha vestito i panni di un’altra icona del pop. La Valery nazionale hatocon Dov’è L’Amore. Bellissimo trucco e parrucco, davvero somigliante all’originale e devo dire che a livello vocale laè andata molto meglio della scorsa volta. Ovviamente questo non ha fermato, che ancora una volta è stato…: il video dell’esibizione aShow. Dov’è l’amore? ? Interpretazione “stellare” questa sera! Rivedi l’esibizione diche interpretaqui ...

Ci aspettiamo grandi cose questa sera e siamo anche curiosissimi di capire come se la caverà, dopo il disastro della prima puntata. Un debutto difficile e alquanto goffo da parte ...Eddy Siniscalchi è il nuovo compagno di. La stellare showgirl non si nasconde più, anzi ha confermato la storia d'amore con il giovane imprenditore. 'Avevo conosciuto Eddy Siniscalchi tempo fa e avevamo avuto un breve flirt. ...Antonino vince anche la seconda puntata dello show, podio e classifica finale Si è conclusa anche la 2^ puntata di Tale e Quale Show ed il vincitore è ...Si è appena conclusa la seconda puntata della dodicesima edizione di Tale e Quale show. Lo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti vede anche quest’anno cimentarsi volti noti dello spettacolo in inter ...